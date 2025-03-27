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Лолита Милявская раскритиковала внешность Анджелины Джоли

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская объяснила, почему ей не нравится, как выглядит Анджелина Джоли.

Певица Лолита Милявская и актриса Анджелина Джоли
Фото: Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская и актриса Анджелина Джоли

Лолита Милявская порассуждала на тему угрозы запретов турецких сериалов. Звезда уверена, что сериалы турецкого производства не вредят, а наоборот способствуют улучшению демографической обстановки в стране.

Она считает, что женщины, у которых некрасивый муж, представляют себе, что они в одной постели с красавцем из сериала. То же самое, по мнению артистки, могут делать в своём воображении мужчины.

Певица отметила, что мужчины во время интимной близости с женой могут думать об Анджелине Джоли. Лолита сразу спохватилась, так как привела неудачный пример.

"Мне не нравится Анджелина Джоли. Не люблю худых", — отметила Лолита.

Ранее Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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