Бен Аффлек о Дженнифер Лопес: не нужно жениться на капитане судна, если боишься воды

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Бен Аффлек нарушил молчание о разводе с Дженнифер Лопес и дал большое интервью GQ.

Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Лопес is licensed under public doman Певица Дженнифер Лопес

Бенн Аффлек попытался развеять сплетни, которые появились после его расставания с Дженнифер Лопес.

52-летний актёр рассказал о своих отношениях с певицей и о причинах распада семьи.

"Мой темперамент немного более сдержанный и закрытый, чем её… Я люблю и поддерживаю этого человека. Я верю в неё. Она потрясающая. Я хочу, чтобы люди видели это", — объяснил обладатель "Оскара".

Аффлек вспомнил мудрые слова, которые гласят, что не нужно жениться на капитане судна, если боишься воды.

Аффлек и Лопес возобновили свой роман в 2021 году после того, как прекратили свои отношения в 2003 году. Они поженились в 2022 году. Лопес подала на развод с Аффлеком в августе 2024 года, а развод был оформлен в январе 2025 года.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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