Последняя воля Анастасии Заворотнюк: как разделят имущество между мужем и детьми

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После смерти Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в мае 2024 года, в столице официально начат процесс оформления наследства.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Заворотнюк

Согласно данным, правом на имущество актрисы обладают наследники первой очереди: супруг Пётр Чернышёв, мать Валентина Борисовна и трое детей Заворотнюк.

По закону, даже при наличии завещания, обязательную долю получат несовершеннолетняя дочь Мила и пенсионерка-мать. Юристы предполагают, сообщает "Царьград", что конфликтов из-за собственности удастся избежать: основная часть недвижимости была распределена самой актрисой ещё при жизни.

Старшие дети — Анна и Майкл — стали владельцами элитных московских квартир стоимостью около 60 млн рублей каждая. Загородная резиденция, где Заворотнюк провела последние годы, перешла к её матери и младшей дочери. Супруг Чернышёв, как уточняется, уже имеет в собственности столичные апартаменты.

Ожидается, что в ближайшие месяцы родственники обратятся к нотариусу для завершения процедуры. Эксперты отмечают, что продуманное распределение активов при жизни Заворотнюк минимизирует юридические споры, оставив память об актрисе свободной от судебных тяжб.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.