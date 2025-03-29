Дебют на большой сцене: 10-летний сын Меладзе покорил зрителей игрой на саксофоне

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно на концерте Валерия Меладзе вместе с отцом выступил его десятилетний сын Лука. Об этом в своём блоге написала мать мальчика Альбина Джанабаева.

Фото: commons.wikimedia.org by TR001, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Саксофон

Лука с раннего детства начал заниматься музыкой, и как только представился случай, мальчик вышел на сцену.

"Всё случилось в Испании на недавнем концерте Валерия. Всё к этому шло, ведь Лука готовился с самого раннего детства. Сначала он стал заниматься на барабанах, потом на гитаре, бас-гитаре, потом освоил саксофон и кларнет. Как-то увидев классные результаты, Валерий спросил, не хочет ли он выступить с ним на каком-то из концертов, Лука с радостью согласился. И вот это случилось. Вместе со зрителями я активно наблюдала выступления двух моих самых близких мужчин", — рассказала певица.

В своём блоге Альбина Джанабаева выложила видео с репетиции и с концерта. Валерий Меладзе исполнял свои песни, а сын играл на саксофоне. Альбина с восхищением и гордостью пишет о сыне.

Подписчики оставляли комментарии и пожелания творческих успехов Луке. Они с восторгом отмечали, что у талантливых родителей бывают талантливые дети.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.