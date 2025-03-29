115-летие Фурцевой: внучатый племянник министра культуры СССР пришёл на спектакль о легендарной бабушке

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В московском независимом театре "Шанс" состоялась премьера спектакля "Москва и немосквичи. Екатерина третья" о министре культуры советских времён Екатерине Алексеевне Фурцевой. Этот год для неё юбилейный, ей исполняется 115 лет. На премьеру в сопровождении дамы пришёл внучатый племянник Фурцевой Алексей Фурцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зрительный зал

"Я сегодня в таком хорошем настроении приехал на это мероприятие, потому что это богоугодное дело — рассказывать о великом человеке, который 46 лет строил державу, при котором процветала культура и развивался Советский Союз и в области культуры, и даже в области экономики, поэтому жду самых хороших, позитивных эмоций", — поделился с mk.ru Алексей.

Алексей Фурцев рассказал, что его сопровождает жена Елена, она актриса и певица. Елена рассказала, что она, как и её муж, интересуется жизнью Екатерины Фурцевой. Корреспондент спросил Елену, как она познакомилась с родственником такой известной личности. Елена призналась, что не знала о родственных связях своего мужа с министром культуры, а как познакомились, она не стала раскрывать тайну.

По окончании спектакля Алексей поделился впечатлениями об увиденном. Режиссёр Алла Соколова волновалась, не зная, как примет спектакль родственник героини, но Алексей оставил хороший отзыв о спектакле, он был тронут тем, что о его легендарной бабушке начали рассказывать людям.

Алексей поделился, что уже началась подготовка к юбилею Фурцевой. Он вспомнил слова композитора Максима Дунаевского, сказанные о Екатерине Алексеевне.

"Алексей, вот удивительно: ваша бабушка, несмотря на то что была химиком, стала душой нашей культуры, другом и матерью всех творческих личностей, которым не так просто приходилось во времена Советского Союза", — сказал Дунаевский.

Уточнения

Екатери́на Алексе́евна Фу́рцева (24 ноября (7 декабря) 1910 года, Вышний Волочёк, Тверская губерния — 24 октября 1974 года, Москва) — советский государственный и партийный деятель. Министр культуры СССР (1960—1974), член Президиума ЦК КПСС (1957—1961).



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