Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие по Тоскане: древние крепости, этруски и идеальные пляжи
Вкусная вода существует — вы просто не пробовали правильно
Наука выяснила, что запах помёта влияет на поведение в океане
Водопровод больше не нужен: как использовать дождевую воду для полива без лишних затрат
Куда ушли миллиарды? Сколько потратил ЦБ на сотрудников в 2024 году
Неудивительно, что вы устаете – вот как очистить печень и вернуть энергию
Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные
Париж сказал - да: 6 трендов с подиума, которые можно носить уже сейчас
ТОП-5 забытых рецептов из СССР

Мне по фигу: Анастасия Волочкова удивила словами о финансовом положении будущего зятя

1:00
Шоу-бизнес

Добившись успеха в балете, Анастасия Волочкова стала очень богатой женщиной, однако, вопреки стереотипу о том, что звёзды помешаны на деньгах, она нормально относится к выбору дочери Ариадны, которая собралась замуж за бедного человека. Об этом балерина рассказала "СтарХиту".

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Волочкова уверена, что в первую очередь нужно думать о человеческих отношениях, а не о финансовом положении. Она понимает, что дочери выпало счастье встретить взаимную любовь, и считает, что этим нужно дорожить.

"Бедный у неё муж будет, богатый — мне по фигу. Если он любит, то слава богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брал в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать", — заявила Анастасия Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Шоу-бизнес
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве Аудио 
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Последние материалы
Водопровод больше не нужен: как использовать дождевую воду для полива без лишних затрат
Куда ушли миллиарды? Сколько потратил ЦБ на сотрудников в 2024 году
Неудивительно, что вы устаете – вот как очистить печень и вернуть энергию
Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные
Париж сказал - да: 6 трендов с подиума, которые можно носить уже сейчас
ТОП-5 забытых рецептов из СССР
Машина в порядке, а деньги уже у кассы — как вас обманывают на СТО
Мне по фигу: Анастасия Волочкова удивила словами о финансовом положении будущего зятя
От Иннополиса к Зелёной долине: Татарстан готовится к экономической революции
От самоубийства до обмана: как животные выживают ради детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.