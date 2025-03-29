Мне по фигу: Анастасия Волочкова удивила словами о финансовом положении будущего зятя

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Добившись успеха в балете, Анастасия Волочкова стала очень богатой женщиной, однако, вопреки стереотипу о том, что звёзды помешаны на деньгах, она нормально относится к выбору дочери Ариадны, которая собралась замуж за бедного человека. Об этом балерина рассказала "СтарХиту".

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Волочкова уверена, что в первую очередь нужно думать о человеческих отношениях, а не о финансовом положении. Она понимает, что дочери выпало счастье встретить взаимную любовь, и считает, что этим нужно дорожить.

"Бедный у неё муж будет, богатый — мне по фигу. Если он любит, то слава богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брал в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать", — заявила Анастасия Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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