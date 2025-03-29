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Садальский показал, как избавляться от морщин с помощью пылесоса

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поделился своеобразным способом делать лифтинг лица с помощью подручных средств.

Пылесос
Фото: flickr.com by Tnarik Innael, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пылесос

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях видео, на котором женщина проходится включённым пылесосом себе по лицу с целью избавиться от возрастных морщин.

"B интернете увидел прекрасный "лайфхак" по проведению лифтингового массажа лица с помощью бытового пылесоса", — написал актёр под кадрами.

Заслуженный артист РСФСР обратил внимание на то, что всасываемый пылесосом участок кожи становится красным.

Садальский задумался над тем, что не стоит платить косметологам, если можно пользоваться пылесосом.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал ведущих кинопремии "Ника".

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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