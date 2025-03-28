Пресняков наглядно показал преемственность поколений в своей семье

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков продемонстрировал, как любовь к музыке передаётся в его семье из поколения в поколение.

Фото: Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman Семья Владимира Преснякова

Владимир Пресняков поздравил своего отца с днём рождения. Владимиру Преснякову старшему исполнилось 79 лет.

"Дорогой мой любимый Папочка! Я так счастлив, что именно ты мой Папа. Очень сильно тебя люблю и каждый день благодарю Бога за тебя!" — написал артист в социальных сетях.

Он пожелал родителю здоровья.

На фото Владимир Пресняков наглядно показала преемственность поколений в своей семье. На опубликованных им фото можно увидеть всех представителей мужской династии Пресняковых. Юные мальчики увлечённо играют на саксофонах.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.



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