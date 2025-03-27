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Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы

Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин эмоционально отреагировал на новости об освобождении Михаила Ефремова.

Актёры Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов
Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина is licensed under public doman
Актёры Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов

Иван Охлобыстин опубликовал в социальных сетях фото в компании Михаила Ефремова.

Новость о скором освобождении актёра обрадовала звезду сериала "Интерны".

"Пришли новости о том, что Мишу Ефремова могут выпустить по УДО уже к Пасхе! Ну, дай-то Бог! Осознал всё человек. Искупил", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин напомнил о том, что здоровье подводит Ефремова. Он выразил уверенность в том, что талантливый Михаил Олегович принесёт на свободе больше пользы.

Ранее Михаил Ефремов пообещал отказаться от употребления алкоголя и не садиться больше за руль автомобиля.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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