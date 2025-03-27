Мужчина в РФ нанёс себе увечья из-за того, что Сальма Хайек не ответила ему взаимностью

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Безответная любовь россиянина к актрисе Сальме Хайек едва не стоила мужчине жизни.

Фото: ВК-аккаунт Сальмы Хайек is licensed under public doman Актриса Сальма Хайек

Россиянин нанёс себе серьёзные увечья из-за безответной любви к звезде фильма "От заката до рассвета" Сальме Хайек.

Влюблённый 50-летний житель поселка Янтарный мечтал познакомиться с кинозвездой мексиканского происхождения в социальных сетях.

Его любовные послания Хайек игнорировала. Из-за охватившего его отчаяния мужчина пытался свести счёты с жизнью. Бедолагу удалось спасти.

Медики вернули несчастного влюблённого к жизни. Ему назначили лечение в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что 58-летняя актриса Сальма Хайек раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30 лет.

Уточнения

Са́льма Ха́йек Пино́ (исп. Salma Hayek Pinault; урождённая — Са́льма Вальга́рма Ха́йек Химе́нес (исп. Salma Valgarma Hayek Jiménez); род. 2 сентября 1966, Коацакоалькос, Веракрус, Мексика) — мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.



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