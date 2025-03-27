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Суд признал Елену Степаненко законной наследницей двух квартир в Сочи и антиквариата

0:54
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Степаненко отстояла в суде своё право собственности на недвижимость в Сочи.

Актриса Елена Степаненко
Фото: ВК-аккаунт Елены Степаненко is licensed under public doman
Актриса Елена Степаненко

Суд внес решение по делу, в котором у Елены Степаненко пытались оспорить право владения двумя квартирами в Краснодарском крае.

Жильё принадлежало её близкой подруге Наталье Маголе, которая завещала свои квартире знаменитой артистке.

Сестра и мать покойной женщины решили через суд признать завещание недействительным. Они настаивали на том, что Наталья Маголе составляла завещание в недееспособном состоянии.

Экспертиза показала, что Магола действовала осознанно, по своей воле решив передать имущество Елене Степаненко.

Юмористка стала владелицей двух квартир в Сочи. Она получила не только квадратные метры в престижном районе, но и дорогой антиквариат.

Уточнения

Еле́на Григо́рьевна Степане́нко (род. 8 апреля 1953, Сталинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица и поэтесса, заслуженная артистка России (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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