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Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела

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Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон поделилась своими воспоминаниями, полученными в результате пережитой клинической смерти.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон

Катя Гордон рассказала, что едва не отправилась в мир иной во время вторых родов. Она потеряла много крови, и у неё остановилось сердце.

Юрист отметила, что отчётливо видела себя со стороны.

"Я отлетала, я по классике видела себя со стороны, как в кино, как мне зажимают артерию, что у одной медсестры была шапочка в цветочек", — рассказала Екатерина.

Гордон призналась, что в момент своей кратковременной смерти встретила покойных друзей, о которых успела совсем забыть.

К счастью, история закончилась благополучно, Екатерину вернули к жизни. Родился её сын Серафим. Имя ему выбрали в честь святого Серафима Саровского.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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