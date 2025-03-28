Вся земля обязана: Гребенщиков* сделал сенсационное заявление о послевоенной культуре

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Борис Гребенщиков* (внесён Минюстом в список иноагентов) дал интервью, в котором высказал мнение, что после Великой Отечественной войны культура, попадавшая в Советский Союз и в другие страны, была преимущественно из США. Об этом пишет Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Фото: commons.wikimedia.org by Lumiere2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Борис Гребенщиков

"Вся земля обязана "Голосу Америки". Всё, что делала Америка после войны, — снабжала весь остальной мир культурой", — поделился музыкант.

Сам Гребенщиков* давно не живёт в России. Он покинул страну ещё до пандемии и обосновался в Англии, но до начала СВО Гребенщиков* приезжал с концертами в Россию. После начала спецоперации артист, не поддержавший действия российских властей, перестал приезжать к себе на родину, хотя, по его словам, скучает по России.

После начала СВО Гребенщиков* оказывал помощь Украине. Он рассказал, что совместно с зарубежными коллегами принял участие в финансировании одного госпиталя в Киеве.

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист, радиоведущий. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».



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