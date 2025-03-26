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Поклонница Егора Крида пыталась ворваться к нему в номер отеля в Дубае

1:00
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид пожаловался на навязчивую фанатку, которая его везде преследует.

Певец Егор Крид
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman
Певец Егор Крид

Егор Крид признался, что ему приходится играть в шпионские игры, чтобы его не засекли чрезмерно активные поклонницы.

Ранее Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем.

Среди его фанаток, по признанию певца, есть одна, от которой почти невозможно скрыться.

"Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь", — цитирует слова артиста "Общественная Служба Новостей".

Ей удалось атаковать певца даже за рубежом.

Девушка в Дубае каким-то образом вычислила место и район, где остановился Крид.

"Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер", — поделился своей историей артист.

На время отделаться от неё удалось после серьёзного разговора с преследовательницей.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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