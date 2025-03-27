Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос объяснила, как Давид Манукян иначе строит своё поведение с Мари Краймбрери и как складывались его отношения Ольгой Бузовой.

Фото: Телеграм-канал Давида Манукяна is licensed under public doman Блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери

Давид Манукян в беседе с Павлом Волей в шутку назвал себя подкаблучником.

Ранее Давид Манукян поздравил юную коллегу Милану Хаметову, которая выросла на его глазах.

Эксперт считает, что у Давы есть своя семейная модель, в которой главенствующую роль играет мужчина. Говорить ему что-то поперёк женщина не должна в его картине мира.

"Оля говорила про абьюз — это, возможно, был тот период, где Даве приходилось совмещать в себе стремление добиваться и понимание, что его женщина добилась большего, что, возможно, стоит пересмотреть модель семьи", — цитирует слова специалиста Радио-1".

По мнению психолога, с Мари Краймбрери Манукян компенсирует свою мужскую ролевую позицию.

Кардиакос считает, что Давид уже избавился от клише и выработал более понятный образ отношений в семье.

Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.



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