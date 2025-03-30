Станислав Садальский усомнился в пользе молока: пить или не пить?

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Актёр Станислав Садальский задался вопросом о пользе молочных продуктов.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский отметил, что русский человек привык с детства пить молоко.

"Вокруг молока продолжает появляться множество мифов. Я его обожаю, завариваю кофе и чай вместо воды", — написал актёр в социальных сетях.

Актёр признал, что учёные до сих пор не могут прийти к единому выводу по поводу молока, так как продолжаются дискуссии на эту тему.

"Пить или не пить?" — озвучил свой вопрос заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.



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