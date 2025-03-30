Станислав Садальский усомнился в пользе молока: пить или не пить?

Актёр Станислав Садальский задался вопросом о пользе молочных продуктов.
Станислав Садальский отметил, что русский человек привык с детства пить молоко.
"Вокруг молока продолжает появляться множество мифов. Я его обожаю, завариваю кофе и чай вместо воды", — написал актёр в социальных сетях.
Актёр признал, что учёные до сих пор не могут прийти к единому выводу по поводу молока, так как продолжаются дискуссии на эту тему.
"Пить или не пить?" — озвучил свой вопрос заслуженный артист РСФСР.
Ранее Станислав Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.
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