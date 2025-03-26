Арзамасова рассказала, какой сюрприз ей устроил Авербух в день её рождения

Актриса Лиза Арзамасова осталась в восторге от праздника, который организовал для неё супруг, фигурист Илья Авербух.
Лиза Арзамасова отметила свой 30-летний юбилей. Праздник устроил для неё муж Илья Авербух.
Он приготовил сюрприз для жены, которая планировала отметить день рождения тихо и скромно.
"Когда через день Илюша сказал мне, что вечером нам обязательно нужно быть на одном мероприятии, я ничего не заподозрила", — написала актриса в соцсетях.
Звезда сериала "Папины дочки" призналась, что на месте её ждала "гармония".
"Таких собрал любимых моих людей! И мама не проговорилась! Как?" — выразил своё удивление Лиза.
Актриса призналась, что после такого сюрприза заряжена любовью на сто лет вперёд.
На кадрах Арзамасова танцует с мужем под песню, которую для неё лично исполняет певец Дмитрий Маликов.
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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