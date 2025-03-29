В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье рэпера Тимати возник спор о трансплантации органов между близкими родственниками.

Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman Рэпер Тимати с семьёй

У мамы рэпера Тимати Симоны Юнусовой возник непростой разговор с 11-летней внучкой Алисой.

Девочка поинтересовалась у бабушки, кому бы она отдала почку — ей или сыну Артёму, если бы возникла такая необходимость.

Женщина объяснила Алисе, что отдала бы предпочтение своему сыну.

"Я ответила, что Артём мой сын, а у Алисы есть свои родители", — сказала Симона.

Алиса выдвинула другую дилемму и поставила выбор между её отцом (рэпером Тимати) и дядей Артёмом.

"Отдала бы Артёму, но не потому, что не люблю папу, а потому, что у папы есть финансовые возможности самому себе её организовать", — объяснила женщина.

Такая беседа возникла в семье Тимати после совместного просмотра фильма "Почка".

"Алиса, можно я останусь при своих почках", — попросила наследницу Симона.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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