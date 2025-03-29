В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку

В семье рэпера Тимати возник спор о трансплантации органов между близкими родственниками.
У мамы рэпера Тимати Симоны Юнусовой возник непростой разговор с 11-летней внучкой Алисой.
Девочка поинтересовалась у бабушки, кому бы она отдала почку — ей или сыну Артёму, если бы возникла такая необходимость.
Женщина объяснила Алисе, что отдала бы предпочтение своему сыну.
"Я ответила, что Артём мой сын, а у Алисы есть свои родители", — сказала Симона.
Алиса выдвинула другую дилемму и поставила выбор между её отцом (рэпером Тимати) и дядей Артёмом.
"Отдала бы Артёму, но не потому, что не люблю папу, а потому, что у папы есть финансовые возможности самому себе её организовать", — объяснила женщина.
Такая беседа возникла в семье Тимати после совместного просмотра фильма "Почка".
"Алиса, можно я останусь при своих почках", — попросила наследницу Симона.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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