Лолита Милявская сравнила себя с Нонной Мордюковой

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Певица Лолита Милявская увидела в себе черты актрисы Нонны Мордюковой.

Фото: Телеграм-канал Лолиты Милявской is licensed under public doman Актриса Нонна Мордюкова и певица Лолита Милявская

Лолита Милявская на пляже поговорила с невидимым собеседником. Она отчитала того, кто её снимает, упрекнув в неверном ракурсе.

Милявская иначе взяла телефон в руки и показала себя уже в полной красе.

"Поймала себя на мысли, что очень похожа в первой части на любимую Нонну Мордюкову из одной картины", — написала под кадрами Лолита.

Певица отметила, что красивым может быть любой человек, а вот умение быть разным она назвала "актёрским вайбом".

Ранее Лолита рассказала о музыкальных предпочтениях дочери Евы. Особенная наследница певицы фанатеет от шансон-исполнительницы Кати Огонёк.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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