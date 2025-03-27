Секретная квартира Анджелины Джоли: кому из детей актриса подарила недвижимость в Нью-Йорке

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Анджелина Джоли рассказала о своей старой квартире в Нью-Йорке, которая теперь принадлежит одному из её наследников.

Фото: ВК-аккаунт Анджелины Джоли is licensed under public doman Актриса Анджелина Джоли

Анджелина Джоли подарила квартиру в Нью-Йорке одному из своих сыновей.

Она отметила, что квартира служит "ночлежкой" для всех шестерых её детей.

49-летняя Анджелина Джоли воспитывает Мэддокса (23 года), Пакса (21 год), Захару (20 лет), Шайло (18 лет) и близнецов Нокса и Вивьен (16 лет) с бывшим мужем Брэдом Питтом.

В настоящее время она живёт в Лос-Анджелесе и присматривает за детьми, пока близнецам не исполнится 18 лет. После этого она планирует переехать в Камбоджу.

Размышляя о новой жизни своего сына, Джоли вспомнила забавный диалог.

"На днях я сказала, что собираюсь заглянуть к нему, а он такой: "Можешь просто дать мне день, чтобы я прибрался?" — поделилась историей актриса.

Обладательница "Оскара" отметила, что ей польстило то, что сын хочет встретить её в убранной квартире, однако её посетила мысль о том, насколько всё плохо в оставленном на попечении сына жилье.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».



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