Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда-то конкурс "Евровидение" пользовался огромным уважением, тем более что именно после участия в нём прославилась легендарная группа ABBA, но в последние годы многие говорят о том, что "Евровидение" стало ниже уровнем и превратилось в обыкновенное зрелищное шоу и не более того.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Филипп Киркоров, который и сам принял участие в "Евровидении" в 1995 году, разделяет эту точку зрения. Певец высказался в интервью весеннего выпуска ЖАРА MAG, что "Интервидение", которое состоится в этом году в Москве, будет гораздо интереснее и масштабнее.

"Сейчас ведь готовится другой конкурс — "Интервидение". Знаю, каким событийным может сделать наша страна любое шоу: и то же "Евровидение" в 2009-м, и Олимпиада в Сочи в 2014-м — как это было грандиозно! Ничто рядом не стояло с этими шоу", — заявил Киркоров.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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