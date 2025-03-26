Катю Гордон возмутил новый закон об образовании: лишение права на бесплатное обучение

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему ей не нравится принятый Госдумой федеральный закон "о проведении эксперимента по расширению среднего профессионального образования".
Катя Гордон считает, что Госдума "тихонько" приняла закон об образовании.
Она объяснила суть принятого законодательного акта.
"Дети, не получившие "нужных балов" после девятого класса не имеют права продолжить бесплатное обучение в школе и теряют шанс на высшее образование. Они отправятся попросту в ПТУ", — написала Екатерина в социальных сетях.
Екатерина объяснила, что проблему дефицита кадров следует решать гибкой миграционной политикой и повышением рождаемости. В законе она увидела попрание конституционных прав детей на высшее образование.
Она вспомнила слова Анатолия Чубайса, который призывал сокращать расходы на образование.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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