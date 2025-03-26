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Подольская поздравила с днём рождения Преснякова-старшего: обожаемый Петрович

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Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская опубликовала фото с семейного торжества в честь 79-летия Владимир Преснякова-старшего.

Певец Владимир Пресняков-старший с семьёй
Фото: Инстаграм* Наталья Подольской (*соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской) is licensed under public doman
Певец Владимир Пресняков-старший с семьёй

Супруга Владимира Преснякова разместила в социальных сетях фото с праздника, посвящённого дню рождения своего тестя, музыканта Владимира-Преснякова-старшего. Ему исполнилось 79 лет.

Она пожелала отцу своего мужа здоровья. Наталья назвала свёкра "обожаемым Петровичем". Он её в свою очередь ласково называет невестку Тусенькой.

"Хочу частых посиделок за нашим столом, а потом беречь Вашу дремоту на диване, хочу видеть Вас на сцене с саксофоном и слушать "Замок из Дождя", — написала певица под кадрами.

На фото всё большое семейство Пресняковых запечатлены в красивых нарядах в торжественной обстановке.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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