Вика Цыганова поиронизировала над госнаградой Анны Семенович

Певица Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Анна Семенович удостоилась медали от Владимира Путина "За труды в культуре и искусстве".
Вика Цыганова поздравила Анну Семенович с госнаградой.
"Поздравляю исполнительницу хитов "секси-бомбочка" и "ищу мужа" с этой высокой наградой", — написала певица в своём Telegram-канале.
Исполнительница хита "Русская водка" заверила, что нисколько не завидует награждённой Семенович.
"Больно, что кто-то такие бумаги подсовывает нашему верховному главнокомандующему на подпись", — выразила своё мнение Цыганова.
Ранее Вику Цыганову возмутила победа Филиппа Киркорова на премии "Певец года".
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1978, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
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