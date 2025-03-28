Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один клик — и платье не сползает: TikTok придумал модный клей, но дерматологи не в восторге
Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках
Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами

Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам

1:16
Шоу-бизнес

Мария Погребняк высказалась в своём Telegram-канале о нелёгкой судьбе женщин, полностью посвятивших себя семье и ведению домашнего хозяйства.

Памятник кошельку
Фото: web.archive.org by Vadim Zhivotovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Памятник кошельку

По мнению Погребняк, такой труд равноценен полноценной работе, а значит, за его полагается зарплата, но поскольку должности "домохозяйка" не существует, Мария считает, что зарплату женщинам должны платить мужья. Знаменитость подробно расписала, какие "услуги" в неё входят.

"Давайте посчитаем. Няня стоит где-то 150-200 тысяч рублей, уборщица — примерно 50 тысяч рублей и дороже. Значит, 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это всё будет справедливо", — уверена Погребняк.

Она добавила, что сама не стала бы посвящать себя исключительно семье, поскольку её деятельная натура требует работы и общения с разными людьми.

"Знаете, я поняла, что не смогла бы полностью посвятить свою жизнь домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мне легче работать пусть даже с 8 утра и до 8 вечера, развиваться, общаться, зарабатывать денежку", — отметила Мария.

Уточнения

Домохозя́йка или дома́шняя хозя́йка, — женщина, не работающая по найму и ведущая хозяйство своей семьи, находящаяся на материальном содержании у других членов семьи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Последние материалы
Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ
Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам
Не все умные часы одинаково полезны: шокирующие расхождения в показателях
Это открытие может изменить агрономию — белок PORCUPINE спасает растения от стресса
На небе вспыхнет то, что видно раз в поколение, и вы запомните эту ночь на всю жизнь
Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты
Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам
Змеи на даче? Секреты отпугивания, которые удивят вас своей простотой
В США туалетная бумага станет роскошью? Кризис в производстве не за горами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.