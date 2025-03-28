Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк высказалась в своём Telegram-канале о нелёгкой судьбе женщин, полностью посвятивших себя семье и ведению домашнего хозяйства.

Фото: web.archive.org by Vadim Zhivotovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Памятник кошельку

По мнению Погребняк, такой труд равноценен полноценной работе, а значит, за его полагается зарплата, но поскольку должности "домохозяйка" не существует, Мария считает, что зарплату женщинам должны платить мужья. Знаменитость подробно расписала, какие "услуги" в неё входят.

"Давайте посчитаем. Няня стоит где-то 150-200 тысяч рублей, уборщица — примерно 50 тысяч рублей и дороже. Значит, 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это всё будет справедливо", — уверена Погребняк.

Она добавила, что сама не стала бы посвящать себя исключительно семье, поскольку её деятельная натура требует работы и общения с разными людьми.

"Знаете, я поняла, что не смогла бы полностью посвятить свою жизнь домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мне легче работать пусть даже с 8 утра и до 8 вечера, развиваться, общаться, зарабатывать денежку", — отметила Мария.

Уточнения

Домохозя́йка или дома́шняя хозя́йка, — женщина, не работающая по найму и ведущая хозяйство своей семьи, находящаяся на материальном содержании у других членов семьи.



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