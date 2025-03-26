Дарья Донцова об уехавшем из России Акунине*: он совершил большую ошибку

Писательница Дарья Донцова объяснила, почему, на её взгляд, Борис Акунин* поступил опрометчиво, уехав из России.
Дарья Донцова не одобрила решение Бориса Акунина* покинуть Россию.
"Он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России, у него здесь огромная читательская аудитория", — рассказала писательница в шоу "Откровенно с Татаркой".
Автор детективных романов выразила сожаления о том, что Акунин* лишил поклонников своего творчества.
Донцова предположила, что писателю будет непросто завоёвывать читательскую аудиторию за рубежом, так как, по её словам, за границей есть свои Акунины.
* признан иноагентом, террористом и экстремистом на территории РФ
Да́рья Донцо́ва (настоящее имя Агриппи́на Арка́дьевна Донцо́ва, в девичестве Васи́льева; род. 7 июня 1952, Москва, СССР) — русская писательница, сценарист, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив».
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