Дарья Донцова об уехавшем из России Акунине*: он совершил большую ошибку

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Писательница Дарья Донцова объяснила, почему, на её взгляд, Борис Акунин* поступил опрометчиво, уехав из России.

Фото: ВК-аккаунт Дарьи Донцовой is licensed under public doman Писательница Дарья Донцова

Дарья Донцова не одобрила решение Бориса Акунина* покинуть Россию.

"Он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России, у него здесь огромная читательская аудитория", — рассказала писательница в шоу "Откровенно с Татаркой".

Автор детективных романов выразила сожаления о том, что Акунин* лишил поклонников своего творчества.

Донцова предположила, что писателю будет непросто завоёвывать читательскую аудиторию за рубежом, так как, по её словам, за границей есть свои Акунины.

* признан иноагентом, террористом и экстремистом на территории РФ

Уточнения

Да́рья Донцо́ва (настоящее имя Агриппи́на Арка́дьевна Донцо́ва, в девичестве Васи́льева; род. 7 июня 1952, Москва, СССР) — русская писательница, сценарист, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив».



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