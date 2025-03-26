Вика Цыганова гневно высказалась об освобождении Михаила Ефремова

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Певица Вика Цыганова не довольна тем, что актёра Михаила Ефремова досрочно освободили из колонии.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman Актёр Михаил Ефремов

Вика Цыганова не одобряет решение суда, который освободил Михаила Ефремова, осуждённого за ДТП со смертельным исходом, по УДО.

Исполнительница хита "Русская водка" напомнила об алкогольной зависимости артиста.

"Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается", — выразила своё мнение певица.

Она посетовала на то, что в стране не учитывается общественное мнение.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова обрадовалась новости о том, что Михаил Ефремов выходит из тюрьмы. Она обратилась к артисту со словами: "Миша, мы тебя ждём".

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.



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