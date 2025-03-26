Павел Прилучный одержал победу в суде против Агаты Муцениеце

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный празднует свой успех. Звезда сериала "Мажор" сумел добиться снижения алиментов через суд.

Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный

Павел Прилучный сумел в судебном порядке снизить сумму выплачиваемых экс-супруге Агате Муцениеце алиментов на содержание детей.

Адвокат актёра объяснил, что Прилучный будет перечислять выплаты на детей в том объеме, о котором они договорились с Агатой Муцениеце сразу после расторжения брака.

"Решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей", — пояснил юрист.

Спор между экс-супругами за детей начался с попыток Агаты Муцениеце увеличить сумму алиментов на наследников.

Ранее юрист Андрей Алёшкин разъяснил порядок действий при оспаривании суммы выплаты алиментов на детей на примере актёра Павла Прилучного.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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