Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты

Обладательница титула Мисс Шотландия-2022 поплатилась за своё скандальное поведение.
Победительницу конкурса красоты "Мисс Шотландия" Люсию Томсон лишили престижного титула и оштрафовали на 790 фунтов стерлингов.
Такие меры против красавицы из северной части Великобритании были приняты после того, как Люсия напала на охранников, покусала их, а одного из них обозвала негром.
Скандальный инцидент произошёл летом 2024 года во время матча.
Люсия Томсон в нетрезвом состоянии начала дебоширить. Охранника, который постарался её успокоить, Люси укусила за руку.
Мисс Шотландия позволила себе расистские высказывания в адрес сотрудников стадиона и угрожала подключить свои связи.
Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024.
«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».
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