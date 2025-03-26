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Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты

1:00
Шоу-бизнес

Обладательница титула Мисс Шотландия-2022 поплатилась за своё скандальное поведение.

Победтельница и участницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024"
Фото: instagram.com by аккаунт победительницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Победтельница и участницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024"

Победительницу конкурса красоты "Мисс Шотландия" Люсию Томсон лишили престижного титула и оштрафовали на 790 фунтов стерлингов.

Такие меры против красавицы из северной части Великобритании были приняты после того, как Люсия напала на охранников, покусала их, а одного из них обозвала негром.

Скандальный инцидент произошёл летом 2024 года во время матча.

Люсия Томсон в нетрезвом состоянии начала дебоширить. Охранника, который постарался её успокоить, Люси укусила за руку.

Мисс Шотландия позволила себе расистские высказывания в адрес сотрудников стадиона и угрожала подключить свои связи.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024.

Уточнения

«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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