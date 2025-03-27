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Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха

0:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова — одна из самых популярных женщин в российском шоу-бизнесе, однако её слава имеет две стороны: у Ольги есть множество поклонников, но также ещё со времён "Дома-2" многие её ругали на чём свет стоит. Бузова раскрыла, как она относится к негативу в свой адрес.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

"Если бы я обращала на всё внимание, принимала бы близко к сердцу, то никогда не была бы там, где я сейчас. Если решил идти вперёд — просто иди!" — отметила Ольга в своём личном блоге.

Кроме того, знаменитость сравнила себя с Владимиром Путиным. По мнению Ольги, он поступает так же, как она.

"То же самое я вижу сейчас на примере нашей страны. Даже президент об этом говорит: будем жить, работать и развиваться дальше без оглядки на санкции или их отмену, это всё никак не повлияет на планы", — написала Бузова.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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