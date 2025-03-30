Юрий Лоза пожаловался на ловушки на дорогах Москвы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрия Лозу возмутило коварство московских дорог, на которых, по словам певца, расставлены ловушки.

Фото: Wikipedia by Собственная работа, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ шоссе

Юрий Лоза рассказал, что, передвигаясь по Горьковскому шоссе в направлении Московской области насчитал на дороге пять "ловушек".

"Я так называю камеры, которые стоят на участках, где разрешённая скорость — 60, но знака нет", — выразил певец своё возмущение в социальных сетях.

Разозлило артиста то, что после разрешённых 90 километров в час сразу следует 60. Здесь же установлены камеры, призванные фиксировать нарушения скоростного режима на дороге.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что так всё было задумано специально.

"Куда жаловаться и в какие инстанции обращаться, я не знаю, а может быть, это и совершенно бесполезно", — посетовал артист.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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