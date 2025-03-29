Кудрявцева объяснила свою любовь к Челобанову: мужской вайб

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему так активно продвигает Сергея Челобанова на шоу "Супер Стар".

Фото: https://vk.com/chelobanov_official by ВК-аккаунт Сергея Челобанова is licensed under public doman Певец Сергей Челобанов

Лера Кудрявцева прокомментировала свою особую любовь к певцу Сергею Челобанову. Она отметила, что этот артист её "торкает".

"Челобанов обладает какой-то магией и выходя на сцену тащит свои яйца по полу. В наше время мужиков не так то уж и много на нашей эстраде", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Кудрявцева назвала Челобанова самобытным артистом с узнаваемым стилем.

"Мужской вайб, харизма", — перечислила достоинства певца Лера.

Телеведущая признала, что у артиста имелись проблемы с алкоголем, однако это, по словам Леры, не уменьшило талант музыканта.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Челоба́нов (род. 31 августа 1961, Балаково, Саратовская область, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, аранжировщик, певец.



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