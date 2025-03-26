Актриса Кристина Асмус рассталась с возлюбленным

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус разорвала отношения с бойфрендом.

Фото: https://vk.com/officialkristinaasmus by ВК-аккаунт Кристины Асмус is licensed under public doman Актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец больше не вместе. Пара приняла решение о расставании.

О романе Асмус с Бурецом стало известно осенью 2024 года.

"Разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим", — цитирует слова инсайдера из окружения актрисы "СтарХит".

Ранее звезда Comedy Club Гарик Харламов показал трогательные кадры со своей дочкой Анастасией от Кристины Асмус. Комик проверил школьные знания наследницы по географии.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).



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