Алиса Мон высказалась о личной жизни: меня обижали неоднократно

Певица Алиса Мон открыто рассказала о своем одиночестве и непростых отношениях в прошлом, делая неожиданные признания о любви и карьере.
Алиса Мон снова находится на пике популярности, показывая зрелищные номера в шоу "Один в один".
Звезда призналась, что в личной жизни у неё ничего не происходит. Она сама не стремится завязывать отношения с мужчинами после печального опыта в прошлом (певица дважды состояла в браке).
Ранее Алёна Водонаева высказалась о расставании сына Ирины Дубцовой с Тоней Худяковой.
Мон считает, что представители противоположно пола ясно читают на её лице грозное предупреждение: "Не подходи, опасно".
"Меня обидели, и обижали неоднократно. Я, честно говоря, не хочу об этом даже говорить", — цитирует слова знаменитости URA.RU.
При этом певица полагается на судьбу, не исключая того, что в её жизни ещё появится достойный мужчина.
Али́са Влади́мировна Мон (имя при рождении — Светла́на Влади́мировна Бе́зух; род. 15 августа 1964 года, Слюдянка, Иркутская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, которая стала популярной в конце 1980-х после исполнения песни «Подорожник».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.