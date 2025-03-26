Алиса Мон высказалась о личной жизни: меня обижали неоднократно

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алиса Мон открыто рассказала о своем одиночестве и непростых отношениях в прошлом, делая неожиданные признания о любви и карьере.

Фото: https://vk.com/alisamon_club by ВК-аккаунт Алисы Мон is licensed under public doman Певица Алиса Мон

Алиса Мон снова находится на пике популярности, показывая зрелищные номера в шоу "Один в один".

Звезда призналась, что в личной жизни у неё ничего не происходит. Она сама не стремится завязывать отношения с мужчинами после печального опыта в прошлом (певица дважды состояла в браке).

Ранее Алёна Водонаева высказалась о расставании сына Ирины Дубцовой с Тоней Худяковой.

Мон считает, что представители противоположно пола ясно читают на её лице грозное предупреждение: "Не подходи, опасно".

"Меня обидели, и обижали неоднократно. Я, честно говоря, не хочу об этом даже говорить", — цитирует слова знаменитости URA.RU.

При этом певица полагается на судьбу, не исключая того, что в её жизни ещё появится достойный мужчина.

Уточнения

Али́са Влади́мировна Мон (имя при рождении — Светла́на Влади́мировна Бе́зух; род. 15 августа 1964 года, Слюдянка, Иркутская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, которая стала популярной в конце 1980-х после исполнения песни «Подорожник».



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