Эвелина Блёданс претендует на роль Лары Крофт

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс объяснила, какую роль хочет отнять у Анджелины Джоли.

Фото: https://vk.com/evelina_bledans by ВК-аккаунт Эвелины Блёданс is licensed under public doman Телеведущая Эвелина Блёданс

55-летняя Эвелина Блёданс рассказала, что много времени уделяет занятию в спортзале с профессиональным тренером.

Ранее был назван Абсолютный хит Netflix, который бьёт рекорды по просмотрам.

Звезда ТВ отметила, что тренер даёт ей серьёзные нагрузки, которые позволяют ей стать лучшей версией себя. Она стремится стать женщиной с идеальными формами.

Дополнением к занятиям в спортзале становятся строгие диеты. Блёданс претендует на знаковую роль в кино.

"Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым", — цитирует слова Эвелины Общественная Служба Новостей.

Знаменитость уверена, что искусство должно демонстрировать героев на разных этапах их жизненного пути.

Уточнения

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (англ Lara Croft: Tomb Raider) — приключенческий боевик, основанный на серии игр Tomb Raider с Ларой Крофт в исполнении Анджелины Джоли, совместного производства США, Великобритании, Японии и Германии.



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