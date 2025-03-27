Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом

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Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов был возмущён словами Юрия Шевчука, произнесёнными на недавнем концерте в Берлине. Шевчук сказал, что для него любовь к родине не означает преклонение перед начальством. Также он высказался о раболепии россиян. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Mahufi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юрий Шевчук

Резяпов считает, что есть все основания признать Шевчука иноагентом. Кроме того, он обратил внимание на то, что Шевчук выступает в Германии — стране, поставляющей оружие Украине.

"На прошедшем в Берлине концерте лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии. Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом", — заявил Резяпов.

Уточнения

Ю́рий Юлиа́нович Шевчу́к (род. 16 мая 1957, Ягодное, Магаданская область, РСФСР, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, актёр, художник, продюсер, общественный деятель.



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