Возлюбленная Григория Лепса переключилась на Дмитрия Нагиева

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба восхитилась актёром Дмитрием Нагиевым.

Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman Актёр Дмитрий Нагиев

18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в социальных сетях фотографии в обнимку с Дмитрием Нагиевым. На одном из снимков актёр целует девушку в голову.

Встретилась Аврора с главным секс-символом страны на премьере фильма с участием Нагиева "Актёрище".

"Актёрище, талантище", — подписала кадры Аврора.

Интернет-пользователи стали шутить о том, что Аврора переключилась на мужчину помоложе.

Ранее Дмитрий Нагиев похвастался архивным фото моделью Клаудией Шиффер. Он назвал звезду своей бывшей девушкой.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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