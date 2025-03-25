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Возлюбленная Григория Лепса переключилась на Дмитрия Нагиева

0:46
Шоу-бизнес

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба восхитилась актёром Дмитрием Нагиевым.

Актёр Дмитрий Нагиев
Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman
Актёр Дмитрий Нагиев

18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в социальных сетях фотографии в обнимку с Дмитрием Нагиевым. На одном из снимков актёр целует девушку в голову.

Встретилась Аврора с главным секс-символом страны на премьере фильма с участием Нагиева "Актёрище".

"Актёрище, талантище", — подписала кадры Аврора.

Интернет-пользователи стали шутить о том, что Аврора переключилась на мужчину помоложе.

Ранее Дмитрий Нагиев похвастался архивным фото моделью Клаудией Шиффер. Он назвал звезду своей бывшей девушкой.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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