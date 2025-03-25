Возлюбленная Григория Лепса переключилась на Дмитрия Нагиева

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба восхитилась актёром Дмитрием Нагиевым.
18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в социальных сетях фотографии в обнимку с Дмитрием Нагиевым. На одном из снимков актёр целует девушку в голову.
Встретилась Аврора с главным секс-символом страны на премьере фильма с участием Нагиева "Актёрище".
"Актёрище, талантище", — подписала кадры Аврора.
Интернет-пользователи стали шутить о том, что Аврора переключилась на мужчину помоложе.
Ранее Дмитрий Нагиев похвастался архивным фото моделью Клаудией Шиффер. Он назвал звезду своей бывшей девушкой.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
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