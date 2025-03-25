Роза Сябитова показала своего возлюбленного

Телеведущая Роза Сябитова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни.
Роза Сябитова опубликовала в социальных сетях фото с неким мужчиной. На фото он обнимает и целует народную телесваху.
Ведущая шоу "Давай поженимся" порассуждала о феномене поцелуя.
"В наше время поцелуй — это как детектор лжи, который может помочь мужчине узнать не только отношение к нему, но и проверить уровень, на котором находятся отношения", — написала звезда ТВ под интригующим снимком.
Роза Сябитова была замужем дважды. Первый её супруг скончался от инфаркта (в браке родились сын Денис и дочь Ксения).
Второй брак Сябитовой продлился три года. Она вышла за одного из участников телепередачи "Давай поженимся".
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.