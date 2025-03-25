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Роза Сябитова показала своего возлюбленного

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: https://www.instagram.com/syabitova_roza by ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public doman
Телеведущая Роза Сябитова

Роза Сябитова опубликовала в социальных сетях фото с неким мужчиной. На фото он обнимает и целует народную телесваху.

Ведущая шоу "Давай поженимся" порассуждала о феномене поцелуя.

"В наше время поцелуй — это как детектор лжи, который может помочь мужчине узнать не только отношение к нему, но и проверить уровень, на котором находятся отношения", — написала звезда ТВ под интригующим снимком.

Роза Сябитова была замужем дважды. Первый её супруг скончался от инфаркта (в браке родились сын Денис и дочь Ксения).

Второй брак Сябитовой продлился три года. Она вышла за одного из участников телепередачи "Давай поженимся".

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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