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Я как старый грузовик: 99-летний композитор Зацепин раскрыл секрет бодрости

1:14
Шоу-бизнес

Композитор Александр Зацепин, которому недавно исполнилось 99 лет, впервые получил награду на кинопремии "Ника". Он рассказал в беседе с НСН, что помогает ему оставаться бодрым и полным сил.

Ноты
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноты

Работоспособность Зацепина может удивить даже более молодых его коллег. Совсем недавно он написал четыре мюзикла и балет. Композитор признался, что его часто одолевает лень. Когда он просыпается, ему далеко не всегда хочется работать, но он себя пересиливает и в результате видит, что правильно сделал. Именно работа помогает ему оставаться в тонусе. Кроме того, он не забывает о физических упражнениях.

"В моё время были старые грузовики, которые, если холодно, заводили с трудом вдвоём. Сначала машина не могла ехать, но прогревалась минут 10 и работала прекрасно. Я как этот грузовик: с утра встану, 35 минут делаю зарядку и потом работаю. Иногда бывает, что утром неохота ничего делать, но я себя обязательно каждый день заставляю. Так приходит бодрость, завтрак, затем работа за компьютером", — рассказал Зацепин.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Заце́пин (род. 10 марта 1926, Новосибирск) — советский и российский композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (2003); Герой Труда Российской Федерации (2025).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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