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Психолог прокомментировала феномен бежевых мам: ребёнку нужна любовь

1:23
Шоу-бизнес

Семейный психолог Светлана Шарко высказалась о желании женщин становиться "бежевыми мамами".

Детская комната
Фото: https://www.freepik.com
Детская комната

Беременная блогер Ида Галич опубликовала в социальных сетях фотосессию с возлюбленным в неброских приглушённых тонах. Интернет-пользователи предположили, что Ида Галич готовится стать так называемой бежевой мамой.

"Бежевая мама" — это образ женщины, которая мечтает об идеальном эстетичном материнстве. Интерьеры её дома выдержаны в нейтральных тонах, а гардероб ребёнка состоит из натуральных тканей приглушённых оттенков.

Эксперт считает, что если женщина задумывается о стильном интерьере, одежде и игрушках, то у неё нет других более серьёзных проблем.

"Маме вроде бы как сильно нечем заняться. Все эти мамы, которые бесконечно придумывают что-то — это что-то, по-моему, спекулятивное. Ребёнку нужна любовь. Ребёнку нужно качественное внимание к нему. Если всё вокруг него бежевое — это мамины загоны, ребёнку это всё равно", — рассказала психолог в беседе с Pravda.Ru.

Специалист отметила, что одежда должна быть функциональной, позволяющей двигаться и развиваться. 

Эксперт не уверена, что бежевый цвет в окружении ребёнка функционален, так как он лёгко загрязняется.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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