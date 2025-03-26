Психолог прокомментировала феномен бежевых мам: ребёнку нужна любовь

Семейный психолог Светлана Шарко высказалась о желании женщин становиться "бежевыми мамами".
Беременная блогер Ида Галич опубликовала в социальных сетях фотосессию с возлюбленным в неброских приглушённых тонах. Интернет-пользователи предположили, что Ида Галич готовится стать так называемой бежевой мамой.
"Бежевая мама" — это образ женщины, которая мечтает об идеальном эстетичном материнстве. Интерьеры её дома выдержаны в нейтральных тонах, а гардероб ребёнка состоит из натуральных тканей приглушённых оттенков.
Эксперт считает, что если женщина задумывается о стильном интерьере, одежде и игрушках, то у неё нет других более серьёзных проблем.
"Маме вроде бы как сильно нечем заняться. Все эти мамы, которые бесконечно придумывают что-то — это что-то, по-моему, спекулятивное. Ребёнку нужна любовь. Ребёнку нужно качественное внимание к нему. Если всё вокруг него бежевое — это мамины загоны, ребёнку это всё равно", — рассказала психолог в беседе с Pravda.Ru.
Специалист отметила, что одежда должна быть функциональной, позволяющей двигаться и развиваться.
Эксперт не уверена, что бежевый цвет в окружении ребёнка функционален, так как он лёгко загрязняется.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.