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Не феминистка и не ревнивица: Аврора Киба раскрыла секреты отношений с Григорием Лепсом

1:00
Шоу-бизнес

Аврора Киба побеседовала с Super и раскрыла некоторые подробности отношений со своим женихом Григорием Лепсом.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Киба отлично поладила со старшей дочерью Лепса, а с младшими детьми артиста она пока не познакомилась, но надеется, что всё впереди. Также Аврора рассказала, что у Лепса прекрасные отношения с её матерью.

Невеста певца заявила, что другие девушки ей не страшны — она совершенно не ревнует к ним избранника. Киба объяснила это своей исключительной уверенностью в себе.

"Я настолько уверенный в себе человек, что никакие девушки с бюстом мне точно не конкуренты", — объяснила восходящая звезда.

Также она заявила, что не является феминисткой и считает, что хорошая жена должна уметь делать всё по дому. На вопрос о потомстве Аврора ответила, что обязательно станет мамой, потому что видит счастье в детях, но пока она не обсуждала с Лепсом этот вопрос.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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