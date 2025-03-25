Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию

Актёр Станислав Садальский объяснил, чем ему не понравились молодые ведущие кинопремии "Ника".
Станислав Садальский одобрил результаты вручения кинопремии "Ника", где 7 наград получил фильм "Мастер и Маргарита". Похвалил он и награждённых актёров Юрия Борисова и Евгения Цыганова.
Не понравились заслуженному артисту РСФСР ведущие торжественной церемонии.
"Одна из них три раза не смогла правильно произнести фамилию Зиновия Гердта, он в её интерпретации превратился в героиню "Снежной королевы". Только первая пара ведущих была неплоха", — выразил своё мнение Садальский в личном Telegram-канале.
Какие именно ведущие не понравились актёру он не уточнил.
Ведущими вечера были молодые артисты — Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, Федор Федотов и Тина Стойилкович, а также Ксения Трейстер и Александр Зарядин.
«Ни́ка» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника».Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор — скульптор Сергей Микульский).
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