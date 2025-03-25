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Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию

1:03
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, чем ему не понравились молодые ведущие кинопремии "Ника".

Кинопремия Ника
Фото: https://vk.com/nika_award by ВК-аккаунт кинопремии Ника is licensed under public doman
Кинопремия Ника

Станислав Садальский одобрил результаты вручения кинопремии "Ника", где 7 наград получил фильм "Мастер и Маргарита". Похвалил он и награждённых актёров Юрия Борисова и Евгения Цыганова

Не понравились заслуженному артисту РСФСР ведущие торжественной церемонии.

"Одна из них три раза не смогла правильно произнести фамилию Зиновия Гердта, он в её интерпретации превратился в героиню "Снежной королевы". Только первая пара ведущих была неплоха", — выразил своё мнение Садальский в личном Telegram-канале.

Какие именно ведущие не понравились актёру он не уточнил.

Ведущими вечера были молодые артисты — Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, Федор Федотов и Тина Стойилкович, а также Ксения Трейстер и Александр Зарядин.

Уточнения

«Ни́ка» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника».Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор — скульптор Сергей Микульский).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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