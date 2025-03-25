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Дана Борисова рассказала, что спустила несколько миллионов на зимовку в Таиланде

Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова призналась, что не может контролировать свои финансовые расходы. Она заявила, что сорит деньгами.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: https://vk.com/danaborisova_tv by ВК-аккаунт Даны Борисовой is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова рассказала, что деньги, которые она заработала от участия в телешоу, она спустила на зимовке в Таиланде, где отдыхала с дочерью Полиной.

"Мы потратили там несколько миллионов рублей, просто сорили деньгами, ни в чём себе не отказывая. Вернулись оттуда на мели, сидели без денег", — рассказала звезда ТВ.

Дана объяснила, что помогли ей выплыть из финансовой ямы рекламодатели в соцсетях. Ей заплатили 500 тысяч рублей за рекламу некого товара.

Борисова призналась, что недовольная своими заработками и всегда страдает от недостатка денег.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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