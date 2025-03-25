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Друзья Ларисы Голубкиной рассказали о последних словах актрисы: так хочу жить

0:54
Шоу-бизнес

Радиоведущий Михаил Куницын и директор Академии культуры и искусства Антон Собянин поделились мудрыми словами Ларисы Голубкиной на церемонии прощания с актрисой.

Актриса Лариса Голубкина
Фото: https://vk.com/club20315474 by ВК-аккаунт Ларисы Голубкиной is licensed under public doman
Актриса Лариса Голубкина

Антон Собянин отметил, что Лариса Голубкина, несмотря на тяжёлое заболевание, сохраняла позитивный настрой.

"Я так хочу жить", — говорила звезда кино незадолго до своей смерти.

Радиоведущий Михаил Куницын рассказал, что общался вместе с Ангелиной Вовк с Ларисой Голубкиной перед новым годом.

"Она отвечала пока могла. Она всегда говорила: "Жили до нас, проживут и после нас", — объяснил Михаил.

Прощание со звездой фильма "Гусарская баллада" состоялось в столице в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах.

Ранее актриса Мария Голубкина простилась с легендарной матерью.

Уточнения

Лари́са Ива́новна Голу́бкина (9 марта 1940, Москва, РСФСР, СССР — 22 марта 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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