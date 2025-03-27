Разочарование года: почему Белоснежка не оправдала высокие ожидания зрителей

2:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Белоснежка стала последним фильмом, который занял первое место по кассовым сборам в 2025 году. Однако его старт оказался не таким успешным, как ожидалось. Окончательная сумма сборов составила $43 миллиона, что оказалось значительно ниже прогнозов, что стало разочарованием для всех. Оценка "B+" на CinemaScore не предвещает долгого успеха фильма в прокате, и это вряд ли будет хит, как Мафаса.

Фото: личный аккаунт "disney" в Instagram Беловснежка

Задержка на год не помогла улучшить положение, а негативные отзывы только добавили проблем. Среди основных претензий — неудовлетворительное качество CGI и шумные обсуждения вокруг гномов. Звезды фильма, Рэйчел Зеглер и Галь Гадот, активно высказывались о нем и о мировых событиях, что также оттолкнуло зрителей. Это был настоящий шторм негатива вокруг фильма, и кассовые сборы только подтвердили эти ожидания.

Белоснежка: Неудачные кассовые сборы первой половины 2025 года

Для Белоснежка 2025 год был последней реальной надеждой спасти первые кварталы кассовых сборов. На данный момент общий итог по году составляет снижение на 7% по сравнению с 2024 годом, и такие показатели мало кто ожидал в начале января. Слишком много неудачных стартов на отечественном рынке. Лишь один фильм, выпущенный в 2025 году, смог преодолеть отметку в $100 миллионов на рынке США: Капитан Америка: Смелый новый мир. При этом ни один фильм в этом году не открылся с результатом более $100 миллионов. Остальная часть топ-5 за уикенд состоит из фильмов, которые не оправдали ожиданий, и все они просто заполняют экраны, пытаясь привлечь зрителей.

Топ-5 кассовых сборов уикенда 21 марта:

Белоснежка — $43 миллиона Черная сумка — $4,4 миллиона Капитан Америка: Смелый новый мир — $4,1 миллиона Микки 17 — $3,9 миллиона Новокаин — $3,7 миллиона

Что ожидает на следующей неделе

Прогнозы на следующую неделю не обещают значительных изменений. Ожидается, что A24 выпустит фильм Смерть единорога с Полом Раддом и Дженной Ортегой, также выйдет новый экшен с Джейсоном Стэйтемом под названием Рабочий человек и новая попытка Blumhouse вернуть удачу с фильмом Женщина во дворе. Если Золушка потеряет привычные 50-60% кассовых сборов, то вполне вероятно, что Рабочий человек займет первое место с прогнозируемыми $22 миллионами.

Уточнения

«Белосне́жка» (нем. Schneewittchen ← н.-нем. Sneewittchen: Snee «снег» + witt «белый») — сказка братьев Гримм, опубликованная в 1812 году и дополненная в 1854-м, о прекрасной дочери короля, которую приютили в лесу гномы, спасая от гнева злой мачехи, владеющей волшебным зеркалом.



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