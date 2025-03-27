Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино

2:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала Adolescence ("Подростковый возраст") Оуэн Купер стремительно ворвался в мир большого кино — и его дебют на большом экране уже не за горами. 13-летний актер, который поразил зрителей своей сильной игрой в душераздирающем мини-сериале Netflix, получил первую кинороль — в новой адаптации классического романа "Грозовой перевал".

Фото: личный аккаунт "owencoooper" в Instagram Оуэн Купер

Режиссёром экранизации выступает Эмеральд Феннел - автор нашумевшего Saltburn, а одну из главных ролей исполняет Марго Робби. Куперу досталась роль молодого Хитклиффа, взрослую версию которого сыграет Джейкоб Элорди. Сам Оуэн признается, что такой поворот в его карьере стал возможен исключительно благодаря поддержке Стивена Грэма.

"Стивен порекомендовал меня своему агенту, так что Мэдди пришла посмотреть первую серию, и потом мне позвонили по поводу Грозового перевала!", — рассказал Купер.

От съемок без дублей — к голливудским площадкам

На данный момент съемки новой картины еще продолжаются. Купер отметил, что ему пришлось привыкать к другому стилю работы — в отличие от Adolescence, где использовались длинные непрерывные дубли, съемки Грозового перевала более фрагментированы. Но несмотря на сложности, актер наслаждается каждой минутой.

"Съёмки идут отлично, все — и Эмеральд, и Марго, и Джейкоб — просто потрясающие. Джейкоб постоянно со всеми общается, очень простой и открытый", — признался он.

Актером — случайно

Оуэн Купер не всегда мечтал о сцене. Еще несколько лет назад он грезил совсем о другом — о футбольной карьере.

"Я хотел стать футболистом, но потом вдруг понял, что хочу попробовать себя в актёрстве. Пошёл на курсы, мне понравилось. Потом попал в небольшое агентство, получил задание записать самопробу для Adolescence — и всё закрутилось", — смеётся он.

Что дальше

Роль Купера в Adolescence уже принесла ему узнаваемость и внимание со стороны индустрии. Новый виток его карьеры обещает быть не менее ярким — классическая драма с топовыми именами, съемки под руководством режиссёра, прославившейся своим дерзким авторским стилем, и партнёрство с мировыми звёздами. Похоже, перед нами — восходящая звезда новой генерации.

Уточнения

«Ганнибал: Восхождение» (англ Hannibal Rising) — фильм ужасов, поставленный британским режиссёром Питером Уэббером по одноимённому роману Томаса Харриса и вышедший в прокат в 2007 году.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.