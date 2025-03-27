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Имя — Бонд. Новый Бонд: Amazon готовит перезагрузку с лицензией на успех

2:33
Шоу-бизнес

После покупки MGM за $1 млрд, Amazon полностью взяла в свои руки управление легендарной франшизой о Джеймсе Бонде. Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, которые десятилетиями курировали 007, сохранили статус совладельцев, но теперь не принимают ключевых решений. Фанаты переживают — новая эра началась, но будет ли она такой же, как прежде?

Aston Martin DB5, James Bond 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ank kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aston Martin DB5, James Bond 01

Съёмки начались: "Бонд 26” идёт в производство

Официально запущено производство нового фильма под рабочим названием "Бонд 26”. Ожидаемый бюджет — £250 млн, а релиз намечен на конец 2027 года. По словам источников, уже собраны сценарные команды, а концепции сюжета и перезапуска готовы. Цель проста — как можно быстрее вернуть инвестиции и аудиторию.

Кто заменит Крейга

Поиск нового агента 007 активно продолжается. В списке фаворитов:

  • Аарон Тейлор-Джонсон

  • Харрис Дикинсон

  • Джеймс Нортон

В марте 2024 года сообщалось, что роль Бонда уже досталась Тейлор-Джонсону, но сам актёр опроверг это, намекнув, что "не любит заранее расписанных путей”.

Спин-оффы, "секретный фильм” и Эль Фаннинг

Amazon не ограничивается одним фильмом. Уже запланированы два дополнительных проекта. Один из них — таинственный, "секретный” фильм, дата выхода которого держится в секрете. Второй — Predator: Badlands (рабочее название), в котором главную роль сыграет Эль Фаннинг. Дата премьеры — 7 ноября 2025 года.

Самая длинная пауза в истории франшизы

С момента выхода "Не время умирать” в 2021 году, о будущем Бонда почти не говорили. Новый фильм станет самым долгожданным с 1962 года — дольше поклонники ждали только "Золотой глаз” в 1995-м (после шестилетнего перерыва).

Продюсеры уходят в тень

Майкл Уилсон и Барбара Брокколи официально отходят от активного участия в производстве.

"Я ухожу, чтобы сосредоточиться на искусстве и благотворительности”, — прокомментировал Уилсон.
"Теперь пришло время заняться другими проектами”, — добавила Брокколи.

Уточнения

Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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