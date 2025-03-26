Триллер года или фиаско? Фанаты спорят о возвращении Хищника, а режиссёр готовит удар

2:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приквел культовой франшизы "Хищник" — фильм Prey — совсем скоро сменит стриминговую прописку. С 1 апреля его можно будет смотреть на платформе Peacock, хотя изначально он вышел эксклюзивно для Hulu в 2022 году.

Фото: личный аккаунт "ambermidthunder" в Instagram Эмбер Мидфандер

Переезд фильма на новый сервис совпал с интересной новостью: актриса Эмбер Мидтандер, сыгравшая главную роль, поделилась радостным настроем по поводу возможного продолжения.

"Я была бы счастлива сняться в сиквеле. Я обожаю Дэна Трахтенберга всем сердцем! Мне нравится этот мир, мне близок этот персонаж, и я слышала несколько безумно крутых идей. Я действительно в восторге", — призналась Мидтандер.

Идея второго фильма обсуждается с момента выхода оригинальной ленты, которая стала настоящим хитом. Хотя Prey 2 ещё не в производстве, надежды фанатов остаются высокими.

Как Prey перезапустил вселенную "Хищника"

Фильм переносит зрителя в 1719 год, на североамериканские Великие Равнины. Главная героиня — молодая охотница-команчи по имени Наруу. Ей приходится не только доказать свою силу племени, но и сразиться с существом, которое прилетело на Землю ради одной цели — охоты на людей.

Картина собрала более чем достойные отзывы — 94% на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалили убедительную игру Мидтандер и сдержанную, но точную режиссуру Трахтенберга. Успех Prey вдохновил студию заказать сразу два новых фильма по франшизе.

Что дальше

Первый из них — пока безымянный, засекреченный проект, который выйдет на Hulu уже в этом году. Это будет шестой фильм во вселенной Predator, но все детали пока держатся в секрете — ни сюжета, ни актерского состава не раскрыли.

А вот про следующий проект известно чуть больше. Predator: Badlands — именно так будет называться новая лента, где главную роль сыграет Эль Фаннинг. Её героиня окажется в безжизненной пустоши и столкнётся лицом к лицу с новым Хищником. Фильм выйдет 7 ноября 2025 года, и он станет первым крупным театральным релизом франшизы за несколько лет.

Так что поклонникам "Хищника" точно есть чего ждать: охота продолжается.

Уточнения

Три́ллер (от англ. thrill «трепет, волнение») — жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания («саспенса»), волнения или страха.



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