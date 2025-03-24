Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир в ужасе: рекордные пошлины Трампа бьют по всем странам мира
Популярная ошибка в ремонте: выглядит модно, а жить неудобно
Война — это бизнес: Британия передумала на счет блокировки вооружения для Израиля
Украина не интересует: стал известен ответ вице-президента США на приглашение Зеленского
Пауки оказались не такими уж одиночками — вот что показало исследование
Соседи поругались: Канада диктует США условия разговора с Трампом
Соглашение достигнуто: Америка и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам
Милитаризация Германии: власти ФРГ пошли на беспрецедентный шаг в ВПК
Жевательные резинки, которые сжигают жир быстрее, чем вы успеете их распаковать

История любви: Меган Маркл поделилась трогательным моментом с детьми

1:29
Шоу-бизнес » Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в личном блоге опубликовала новый снимок, на котором запечатлена с трёхлетней дочерью Лилибет и пятилетним сыном Арчи.

Меган Маркл с детьми
Фото: instagram.com by личный аккаунт Меган Маркл в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Меган Маркл с детьми

Фото сделано в саду их дома: судя по корзинам с овощами и фруктами, семья провела время за сбором урожая. Маркл, одетая в летнее платье и соломенную шляпу, держит на руках Лилибет, а второй рукой обнимает Арчи. Лица детей, как и в предыдущих публикациях, остались скрыты.

"Каждый день — это история любви", — подписала кадр 43-летняя звезда.

Напомним, брак Меган и принца Гарри, заключённый в 2018 году, стал для актрисы вторым: ранее она была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. В 2020-м пара добровольно отказалась от королевских титулов и переехала в Калифорнию, где основала продюсерскую компанию Archewell. С тех пор супруги редко появляются на публике, сосредоточившись на воспитании детей и реализации медиапроектов.

Поклонники отметили, что новый снимок продолжает традицию Маркл делиться "семейными моментами без папарацци" — ранее герцогиня не раз заявляла о желании оградить Арчи и Лилибет от излишнего внимания.

Ранее стало известно, что режиссёр "Брата 3" мечтает снять кино об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Авто
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Последние материалы
Война — это бизнес: Британия передумала на счет блокировки вооружения для Израиля
Украина не интересует: стал известен ответ вице-президента США на приглашение Зеленского
Пауки оказались не такими уж одиночками — вот что показало исследование
Соседи поругались: Канада диктует США условия разговора с Трампом
Соглашение достигнуто: Америка и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам
Милитаризация Германии: власти ФРГ пошли на беспрецедентный шаг в ВПК
Жевательные резинки, которые сжигают жир быстрее, чем вы успеете их распаковать
Мусор с характером: луковая шелуха творит с рассадой то, чего не делает магазинное удобрение
Только один путь: в США заявили о разрешении конфликта на Украине
Духовка всё сделает за вас: рецепт ленивых голубцов без стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.