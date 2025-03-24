История любви: Меган Маркл поделилась трогательным моментом с детьми

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в личном блоге опубликовала новый снимок, на котором запечатлена с трёхлетней дочерью Лилибет и пятилетним сыном Арчи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Меган Маркл в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меган Маркл с детьми

Фото сделано в саду их дома: судя по корзинам с овощами и фруктами, семья провела время за сбором урожая. Маркл, одетая в летнее платье и соломенную шляпу, держит на руках Лилибет, а второй рукой обнимает Арчи. Лица детей, как и в предыдущих публикациях, остались скрыты.

"Каждый день — это история любви", — подписала кадр 43-летняя звезда.

Напомним, брак Меган и принца Гарри, заключённый в 2018 году, стал для актрисы вторым: ранее она была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. В 2020-м пара добровольно отказалась от королевских титулов и переехала в Калифорнию, где основала продюсерскую компанию Archewell. С тех пор супруги редко появляются на публике, сосредоточившись на воспитании детей и реализации медиапроектов.

Поклонники отметили, что новый снимок продолжает традицию Маркл делиться "семейными моментами без папарацци" — ранее герцогиня не раз заявляла о желании оградить Арчи и Лилибет от излишнего внимания.

Ранее стало известно, что режиссёр "Брата 3" мечтает снять кино об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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