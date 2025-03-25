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Беременная Ида Галич устроила фотосессию с женихом: уже шесть месяцев

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Шоу-бизнес

Ожидающая появления на свет дочери блогер Ида Галич поделилась снимками с возлюбленным.

Блогер Ида Галич с женихом
Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич с женихом

Ида Галич опубликовала в социальных сетях серию романтических снимков с женихом, бизнесменом Олегом Ледвичем.

На фото парочка попозировала с акцентом на выпуклый живот. Фотосессию устроили в бежевых тонах. Это навело интернет-пользователей на мысль о том, что Ида Галич станет так называемой бежевой мамой.

"Почти шесть месяцев у меня под сердцем маленький человек. Невероятно", — подписала кадры звезда.

Ранее Ида Галич рассказала, что у её жениха уже есть ребёнок от прошлых отношений. Она назвала возлюбленного идеальным отцом девчонок.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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